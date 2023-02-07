紐約大都會新球季的團隊薪資到達一個全新境界，他們是唯一突破3億美元天際，跨越最高第4級豪華稅門檻的球隊（門檻2.93億美元），其次是第3級的紐約洋基，西岸的豪門洛杉磯道奇則是躲到了最低的豪華稅門檻以下。大都會老闆科恩（Steve Cohen）成為各隊老闆忌恨的對象，他讓那些老闆一個個看起來像是窮人。

科恩本周在美媒ESPN表示，這不能怪他，該檢討的是其他球隊的老闆。「我跟你們都聽說了一樣的事，那些老闆不喜歡我，我也聽見一些比較中立的看法，說那些老闆讓球迷很不爽。在我看來，他們恨錯人了，他們不該看著我，應該看看他們自己。」

大都會新球季將繳交鉅額的90%豪華稅，跨越門檻的每1美元都將乘以1.9倍，他多簽一位年薪1000萬美元的球員，就必須付出1900萬美元。科恩說：「他們怎麼管理球隊不干我的事，那不是我的工作，我們都知道棒球的貧富不均是存在的，我一切都照著遊戲規則來玩。」

以美式足球NFL來說，聯盟設有團薪地板與天花板，每支球隊能花的錢幾乎是限制在固定範圍。職籃NBA有軟性薪資上限，球員也有薪水天花板（頂薪合約）。唯有美國職棒不設薪資上限，貧富差距很大，如今看來能限制科恩的也只有硬性薪資上限了，業界一直以來不乏相關的討論聲音。