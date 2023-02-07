國民黨台北市議員徐巧芯以「世代交替」宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，資深北市議員秦慧珠近日不僅轟徐「為己謀權」，4日更批國民黨被「喜歡吵鬧的小雞」牽著鼻子走。對此，媒體人張禹宣以「能者居之」諷刺表示，從監督問政的角度看秦慧珠，可證明為何國民黨需要世代交替。

秦慧珠日前稱「世代交替」有爭權奪利之嫌，並認為年輕人否定老一代，並不是好的文化。秦慧珠4日在政論節目中提到，全台灣很多選區，國民黨目前才30幾席立委，可容納幾十個新人出來，不該鬥爭前輩。秦慧珠強調，國民黨主席朱立倫不講話是對的，因為他要領導黨的選戰主軸，而不是呼應「喜歡亂叫的小雞」，這些年輕朋友只要罵罵主席、黨中央「明天就有新聞」，但對國民黨卻造成傷害。

對此，張禹宣昨(6)日在臉書諷刺表示，從監督問政的角度來看，秦慧珠罵人的層次水準，剛好證明為何國民黨需要世代交替，並以「能者居之」狠酸秦慧珠。張禹宣在留言區補充說明，秦慧珠的生平功績，大約是忘記帶鑰匙叫消防隊開門，以及2015年質詢柯文哲時，連中央地方專案都搞不清楚，最後惱羞嗆警察局長「這個仇我記大了」。

該篇文章引來網友議論，有些人認為「倚老賣老是國民黨的通病，但卻都忘了各項功力是否與時俱進」、「長輩是該讓出舞台了」、「國民黨本來早就該世代交替，因為有些舊有思想觀念不懂變通改變的人，不適合繼續出來」。不過也有人表示「秦慧珠是少數幾個偏藍營政治人物，說話讓我們淺綠能聽得進去，言之在理的人。與其說要世代交替，『傳承接力』更重要才對」。