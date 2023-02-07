閎康為亞洲最大第三方半導體檢測分析實驗室，在中國確診數激增及過年的因素影響下，閎康1月合併營收3.62億元，雖然月減6.55%，但年成長19.87%，為歷年同月新高。

去年因為上海封控，而影響部份客戶送件與開案，但閎康2022年營收為39.74億元，年增18.24%，毛利率36.91%，稅前盈餘7.85億元，年成長11.44%，每股稅前盈餘為12.66元，較去年同期稅前EPS 11.36元相比，成長11.44%，充份展現出閎康科技強大的企業競爭力以及國際化布局的成功。

閎康表示，公司持續穩健的拓展國際化布局及分散式實驗室設置，相較其他同業，閎康更能從容應對單一地區或單一實驗室的突發性事件，並維持長期可持續性的營運發展動能。

根據晶圓代工大廠在法說會中表示，未來將投入更多資源在先進製程以保持領先地位，預期2023年研發費用年增20%，而材料分析(MA)最大的需求來源即半導體上下游對先進製程的研發，閎康身為半導體檢測行業的領導廠商亦將持續受惠。

再者，近期人工智慧晶片AI的快速發展，為加速運算能力所需仰賴高效能運算晶片預期將蓬勃發展，市場對於先進製程及檢測的需求將持續擴增，另一方面，當越來越多的高效能運算晶片被用於訓練和運行AI模型，這些模型又將反過來推動更先進的AI發展，近期業界更傳出國際大客戶為加速布局AI領域，對晶圓代工大廠下急單，而相關晶片即使用最先進製程生產。

去年表現相對優異的台灣及日本實驗室，今年亦將維持成長態勢；其中日本實驗室業績近年成長快速，需求主要來自於電動車滲透率快速攀升；閎康表示，由於電動車相較燃油車使用更大量的功率半導體，在功率半導體領域，前十大企業中有一半為日本企業，隨著全球各大車廠積極投入電動車，滲透率增速優於研調單位預估，而功率半導體需求強勁，也將推動該產業對半導體檢測分析需求。

閎康科技表示，由於多年前事先深化國際布局，因而能夠把握相關跨域商機，預期去年高速成長的氣勢亦將延續到今年，未來公司將繼續努力，為客戶提供更優質的服務，並持續推進其在市場中的領先地位。