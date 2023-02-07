由於逢農曆春節，工作天數較少，加上客戶庫存調整持續進行中，長科*自結1月合併營收為9.9億元，月減7.2%，年減21.8%。

長科*預估，第1季合併營收介於26.1億元到27.4億元之間，若以新台幣30元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於24%到26%之間，營益率將介於15%到17%之間。

長科*表示，公司成長除了來自既有應用的導線架產品外，亦受惠於車用及Mini LED，其中車用部分，隨著汽車產業朝向C.A.S.E(Connectivity, ADAS, Shared mobility,EV)四個面向發展，長科藉由多樣化技術的導線架解決方案，與國際前十大車用半導體廠緊密合作，掌握每台汽車晶片用量逐年增加的趨勢，使車用相關營收占比自2020年的25%上升至2022年的42%，預期車用事業將為驅動營運成長的主要動能之一，獲利表現持續優於同業。

此外，長科*新開發Mini LED導線架已切入國外內LED大廠，導入在汽車面板等背光應用，掌控未來新商機。

隨著車用、工控需求可望呈現長期向上的趨勢，長科*預期，第1季應為今年營運谷底，接下來將是逐季走高。