網友留言。（圖／截自臉書）

國民黨主席朱立倫5日赴雲林縣黨部出席團拜，雲林縣議長沈宗隆則稱朱的學經歷可承擔藍營重任，是2024總統大位適合人選，還稱新北市市長侯友宜的聲量是民進黨灌的。沈的發言讓大批藍粉火冒三丈，紛紛痛批藍營別又開始往內互打。

沈宗隆在團拜現場致詞時，當面力挺朱立倫角逐總統大位，還說侯友宜的高聲量未必代表勝選，在南部恐無票和資源；反觀朱的學經歷及個人資歷，能承擔國民黨重任，是很適合的候選人。

朱立倫當場並未正面回應，只表示為了3月4號南投立委補選，大家現在要全力以赴，全黨團結一致共同爭取勝選，也謝謝大家的高見。至於其他紛擾，朱強調，一切等南投立委補選後再說。

此消息掀起極大討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「侯是灌的，那朱的呢？」「朱立倫選不上就不要出來選了，免得國民黨又大輸」、「如果是朱選2024一定不投他」、「又在拍馬屁，國民黨注定又會大敗！」「這位是綠營人士長期臥底在國民黨嗎？」「國民黨怎麼又開始內鬥啊？真是內鬥內行、外鬥外行的政黨」、「不要2022贏一下就又屁股翹起來，馬上就在搞鬥爭了」。