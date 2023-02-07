自2022九合一選舉前，台南就爆發88槍擊案、黑金爭議等重大案件，副總統賴清德選上民進黨主席後，承諾要處理黑金問題，但至今卻無太多作為，更有消息傳出2位主嫌早逃離台灣；國民黨立委賴士葆砲轟賴：「可以對社會交代嗎？」

據了解，檢警偵辦學甲88槍擊案，檢警在偵辦初期，就掌握槍手孔祥志在案發後潛逃至柬埔寨，另一名幕後人士洪政軍（紅龜）也隨後潛逃，根據專案小組掌握，目前兩人疑似受到幕後人士接濟，藏身於大陸，我方也已將兩人資料傳給大陸公安單位，但何時會動手緝捕仍無法有確切時程。

事實上，學甲警分局在今年春節前夕曾找孔祥志母親出面對兒子喊話，希望要兒子盡快返台面對司法，盼母子過年團圓，但卻毫無下文。據了解，警方掌握目前洪政軍與孔祥志2嫌在幕後人士的接濟下，潛逃藏身於大陸，但限於兩岸司法互助目前尚未正式破冰，因此何時才能在對岸協助下緝捕兩人歸案，還有待雙方警察單位協商。

賴士葆昨（6）日則在臉書表示，槍枝氾濫問題在美國不是新聞，但台灣法律不允許民眾擁槍，近幾年社會治安越來越差，黑道日益猖獗，如今就算在台灣，仍感覺民眾與槍的距離並不遙遠。

「社會撻伐黑金嚴重，執政黨低調再低調！」賴士葆指出，歹徒早在九合一選舉前，就在台南連開88槍，但民進黨卻淡化處理，到現在主嫌仍未破，且地方人士都知道該槍擊案牽涉政商勾結的光電利益，而涉入學甲爐渣案、88槍擊案及台南議長賄選等案件的民進黨前中執委郭再欽已被收押，就算他咬出盤根錯節的黑金面貌，恐怕也難被披露。

賴士葆質疑，賴清德擔任黨主席後，首先處理的就是台南議長賄選案，藉此宣示他要處理黑金的決心，但卻避重就輕僅將台南正副議長停權，不過這2位當事人早已自請停權，待中評會審議而已，「賴清德的認知，黑金只有涉及賄選，其他黑金在黨國的影響力和利益糾葛他不碰觸，所以處理黑金問題，這樣就可以對社會交代了嗎？」