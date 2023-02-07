臺企銀1月自結合併淨收益28.25億元，月增7.55％、年增34.74％。提存前稅前淨利16.28億元，月增13.03％、年增達60.63％；稅前淨利15.18億元，月增達58.09％、年增達67.13％；稅後淨利13.06億元，月增達60.84％、年增達74.1％，每股盈餘（EPS）0.16元。

分析臺企銀1月各項收益狀況，利息淨收益16.24億元，月減0.51％、年增6.37％；手續費淨收益5.6億元，月增達1.07倍、年增達21.99％；投資淨收益6.24億元，月減8.08％、但年增達6.5倍；同時，各項提存費用1.1億元，月減達76.98％、年增4.77％。

臺企銀分析，1月除受惠存放款業務暢旺及市場升息效益，帶動利息淨收益成長外，積極開創多元獲利效益也帶動手續費淨收益提升。同時，臺企銀持續優化授信品質，隨著風險承擔能力提升，信用成本明顯降減，均有效挹注獲利成長動能。

展望後市，臺企銀表示，將持續推動核心中小企業放款，並響應政府政策增加專案貸款業務，帶動企金放款成長，也將深耕綠色能源、投資台灣等產業政策，同時拓展危老及都更重建融資及聯貸等業務，預期未來可有效擴大放款規模。