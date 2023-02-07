7-ELEVEN表示，在地食材、水果的食物里程較短，支持在地產品可落實環境永續減少碳足跡，亦能扶助社會，為務農者帶來經濟助益，2021年7-ELEVEN在地採購的農產品數就占整體7成，包含稻米、雞、豬、蛋和蔬果等，重量超過38,000公噸，換算下來相當於3.5億顆御飯糰；7-ELEVEN同時運用在地水果開發適合外食族獨享的切片水果、也於自營團購群組「i划算平台」上架多款水果禮盒，2022年更與台中農業局、台東農業處、農糧署等單位合作提高在地農產品銷售，超過百萬人次購買，創造約3億元的銷售金額，也藉由7-ELEVEN的便利性，拉近了城市與土地的距離。

後疫情時代現代人購買商品不單看美味或CP值，更重視商品是否健康並兼顧環境永續。為推廣低碳飲食並重視動物福利，7-ELEVEN長期支持在地農業，自2月6日起將於實體門市獨家販售來自嘉義阿里山下由在地農民「山丘藍」與台大團隊產學技術獨家合作，耗時多年研究培育的「本土藍莓」，及使用雲林崙背鄉單一乳源且獲「動物福利標章」驗證的貓兒干鮮乳製成的麵包及甜點，將對環境及動物友善的商品上架超商，與供應商協力使用在地食材製作餐點，提供更多友善土地及動物的優質商品選擇，從日常生活中減少食物碳足跡。