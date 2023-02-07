佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日圓寂，享耆壽97歲，消息一出令外界悲痛不已，紛紛悼念傳達不捨之情，知名作家苦苓回憶起多年前巧遇星雲法師，因為對方開釋的一句話，讓他數十年來努力對抗不公不義的力量。

苦苓昨(6日)在臉書悼念星雲法師，接著回想起多年前相遇過程，他表示當年在美國洛杉磯西來寺遇見星雲法師，當時曾詢問：「您說出家人要慈悲為懷，但如果被兇暴之人欺壓，難道也只能忍辱苟活嗎？」星雲法師則是回應：「誰說的？就算是佛，也有怒目金剛」，正因為這句話，讓他數十年來藉此期許自己，努力對抗各種不公不義的力量。

知名主播沈春華表示多年前母親臥病在床，便前往尋求開釋，只見星雲法師邀她晚膳時表示：「吃麵就是越簡單越好，像人生一樣，不要放一堆有的沒的，太雜了，那是在吃料還是吃麵呢？就是要吃麵條裹著湯的味道，這樣就很好了」，更強調：「生死都是自然的事，我也在學習面對」，這才讓困惑已久的沈春華茅塞頓開。

據悉，星雲法師生前交代身後事一切從簡，並採取「三不」原則，依序是：不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，寺方也遵循星雲法師指示，將他採「坐缸」方式圓寂，至於法體於5日封龕，移至雲居樓圓寂頌讚會場，供四方大眾弔唁。