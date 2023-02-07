游淑慧、徐巧芯在內的多位國民黨籍台北市議員，近期宣布角逐立委提名，新北市長侯友宜，也時常被外界點名可代表藍營參選2024；資深媒體人黃暐瀚擔憂，若國民黨攻下北市八席立委，將可能少掉7席市議員。對此，前立委沈富雄認為，國民黨政治人物能「落跑」，正是因為其得勢，相反，民進黨現任民代的處境則是岌岌可危。

黃暐瀚日前透露，1月初請辭的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹若最終留任，會希望一位「能夠走遍全台灣」的戰將，出戰北市第二選區（士林、大同），並直言「八仙過海」很難，但若真的挑戰成功，則會出現另一個問題，就是北市議會將少掉7位議員。

沈富雄昨（6）日在網路直播節目《今天誰來沛》談到此議題時，指出現在能「落跑」的政黨，是得勢、趨勢向上的政黨，他點名民進黨，指現在很少綠營市議員要「落跑」，因為連現任的民代，情勢都是岌岌可危的，「不是現任的要挑戰岌岌可危的現任，我覺得這個道理上說不過去」。

最後，針對黃暐瀚「少掉7席議員」的說法，沈富雄則分析，去年九合一大選勝選後，國民黨到處是人才，「本來看起來不是人才的，冒出來，也變人才了」，因此「一點關係都沒有」。