佛光山開山宗長、星雲法師生前糖尿病纏身，長期洗腎，法鼓山創辦人聖嚴法師辭世前也洗腎，重症醫師黃軒表示，末期患者該不該洗腎，醫師通常會考量患者年齡、日常功能與原本疾病的嚴重程度，如果終止洗腎後，出現的尿毒症相關症狀，可透過藥物舒緩，那可以考慮終止洗腎，但若無法有效紓緩，可能導致患者非常痛苦，則可採取減少洗腎次數的方式。

星雲法師辭世，黃軒今在臉書上分享，不少起民眾好奇「緩和醫療」到底該不該洗腎？美國腎臟醫學會（ASN）和腎臟醫師協會（RPA）在2000年成立工作小組訂定出是否安排末期患者洗腎的臨床指引，因為臨床醫師經常為了該不該讓末期患者洗腎陷入兩難。

黃軒表示，末期患者該不該洗腎需要良好的醫病關係去討論。簡單來說，在生命的盡頭已不是醫師或家屬一人說了算，而是集中整個家庭與醫療團隊的省思，為患者生命的最後找到緩和舒適的環境度過難關，而這些決定並不容易，因此在家屬與醫療團隊尚未達成共識前，一般會先考慮進行有時限的短期洗腎治療，為期約3至6個月，讓患者和家屬能有時間了解洗腎的優缺點再決定。

黃軒說，生命末期是否該繼續洗腎，醫師會考量患者年齡、日常功能與原本疾病的嚴重程度來評估，通常如果是癌末、長期使用呼吸器、長期臥床或器官陸續衰竭，繼續洗腎也無法改善生命品質的時候，會提出3種治療方式供患者與家屬選擇，分別是終止洗腎、規律洗腎、規律洗腎但減少次數。

黃軒表示，終止洗腎治療卻沒有控制住「尿毒症」的狀況，患者仍會非常痛苦，根據統計資料顯示，常見不舒服症狀包括胸痛、骨頭與關節疼痛、性慾障礙困難、入眠困難、肌肉痙攣、皮膚乾癢、倦怠感及疼痛。有些可透過內科藥物治療，像是皮膚癢可透過控制血清磷和副甲狀腺素的濃度改善；肌肉痙攣可透過避免過分脫水；倦怠感及性慾問題則可透過治療貧血的藥物改善。

黃軒指出，有些患者終止洗腎後的症狀難控制，因此也可以考慮規律洗腎，但減少頻率，也就是所謂的「緩和透析治療」，約莫每周進行1至2次的洗腎治療，幫助末期患者控制住症狀，減緩生命最後一程不舒服的感覺。

黃軒也說，在重症安寧治療中，絕對不是直接放棄治療就好，而是參考醫師專業，採取有效性和舒適的治療方式，讓所有生命都能夠㘣滿結束。