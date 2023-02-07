佛光山開山宗長星雲大師圓寂，消息曝光震驚各界，知名8點檔《再世情緣》改編自星雲法師所著之傳記小說《玉琳國師傳》，該劇演員況明潔與楊慶煌也紛紛透過社群哀悼，而楊慶煌為感謝星雲大師在拍攝時期所給予的教導開示，受訪時透露一段星雲法師曾為了買手錶，而向徒弟借錢的故事。

況明潔和楊慶煌曾一同在1992年演出《再世情緣》，況明潔更憑著此劇奠定八點檔女主角的地位，昨日星雲法師圓寂，況明潔在臉書哀悼表示，「沒有師父就沒有《再世情緣》電視劇，感謝也是師父的入世大弟子勾峰導演，給了我演《再世情緣》的機會，也成就一部好戲，師父說佛法中一定要有愛情，才能從中體會大愛的無私。」

楊慶煌則在臉書表示，感謝當年星雲大師在拍攝電視劇時給他的教導開示，籌辦佛光大學演唱會時，每場都親自來聽他的演唱，讓他備感窩心。楊慶煌和況明潔都是在拍完《再世情緣》後皈依大師，連家人都成為了虔誠教徒，其中曾當過歌手的姊姊楊雅卉，現在成為美國國際佛光會紐約分會副會長，舉辦各種活動引領國外小朋友認識佛法。

不過，外界普遍對於星雲法師的印象是很富有的出家人，但是，根據楊慶煌的說法，師父身上是沒有錢的，他透露有次師父說自己赴日弘法，在雷門寺外看見有人在賣手錶，當時因為眼睛老花，想要買一隻兩千多元、數字很大的手錶，結果竟然向徒弟借錢，讓楊慶煌備感震驚，直呼：「後來才知道，師父說他身上也沒什麼錢，當時好像一個月才領一千多元。師父說，佛光山有佛光山的管理制度，管錢的人不能有權，管權力的人不能有錢！」