大陸女星李小璐於16歲時獲金馬影后殊榮，2012年與男星賈乃亮結婚並共同養育女兒甜馨，但李小璐與饒舌歌手PG ONE傳出婚外情後，她與賈乃亮於2019離婚，就此名聲就此一落千丈，鮮少出現在螢光幕前，只會偶爾拍短片上傳抖音，而日前有網友直嗆她「整到不認識」，對此，她10歲女兒甜馨現身回應，引發討論。

李小璐上個月曾上傳一段她套上粉色絨毛兔耳朵濾鏡的影片至社群，沒想到短短幾秒的影片竟遭到網友狠酸「整得都不認識了」，沒想到甜馨在看到留言後，竟用自己本人的帳號回應「能不要瞎評論嗎，看就是了，抖音是為了讓你們開心的不是語言攻擊的，謝謝」。

然而，甜馨立刻引發大陸網友熱烈討論，更紛紛大讚她「好可愛啊，好有禮貌的小女孩」、「甜馨最棒了，又懂事又漂亮」、「一個孩子都比這些網友懂事」、「孩子情商從小就高」、「不要在孩子的帳號裡說一些亂七八糟的話」、「希望網友在小孩子的社交帳號下面有點分寸感和善心」。

甜馨高EQ回應網友。（圖／截圖自李小璐抖音）

事實上，甜馨曾與爸媽演出親子實境節目《爸爸回來了》，節目中古靈精怪、伶牙俐齒的模樣，當時更被大陸網友封為「內地綜藝一姐」、「金句女王」、「搞怪小蘿莉」、及「熱情女漢子」等，如今已經10歲的她去年開始經營抖音，近期她上傳自己在房間拍攝的影片，引起網友好奇詢問「為什麼住的不是公主房」，她也回應：「雖然我爸爸媽媽是明星，但是我要做一個快樂的普通人呀」。