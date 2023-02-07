台灣虎航為華航(2610)子公司，實收資本額40億元，由於遇到疫情衝擊，2020年到2021年稅前虧損17.52億元、28.21億元，每股虧損6.45元、7.19元，去年前3季虧損30.83億元，每股虧損6.15元。
由於去年10月台灣解封後出國旅遊人數暴增，台灣虎航持續恢復航點及拓展新航點，都有助於今年度單季轉虧為盈。
台灣證券交易所2月8日召開有價證券上市審議委員會會議，審議台灣虎航(6757)申請創新板股票上市案。
台灣虎航為華航(2610)子公司，實收資本額40億元，由於遇到疫情衝擊，2020年到2021年稅前虧損17.52億元、28.21億元，每股虧損6.45元、7.19元，去年前3季虧損30.83億元，每股虧損6.15元。
由於去年10月台灣解封後出國旅遊人數暴增，台灣虎航持續恢復航點及拓展新航點，都有助於今年度單季轉虧為盈。
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