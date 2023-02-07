行政院長陳建仁內閣1月31日正式走馬上任，未料，直屬行政院的獨立機關「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智，被爆出當日搭公務車與妻子去修車，隨後更先到台灣大學才回運安會辦公，且楊宏智被指多次於上班期間搭公務車泡湯及吃美食等，還將翹班時吃東西的餐費，用首長特支費申報。但楊宏智全盤否認。

新內閣就職當日，部會首長忙交接，《鏡週刊》今報導，1/31直擊楊宏智搭公務車去汽車保養廠修車並前往台大，隨後才回運安會辦公。報導並稱，楊宏智更被爆經常搭公務車到台大，且司機不僅常在上班時間來回運安會及台大幫忙跑腿，甚至開公務車單獨載楊宏智到宜蘭訪友、泡溫泉。示

該週刊指引述熟知內情的人透露，楊宏智執掌運安會以來，常利用上班時間溜去宜蘭，其司機每月報出差費高達數萬元；報導還指楊宏智利用特支費核銷翹班時吃東西的餐費。

但針對週刊爆料，楊宏智則全盤否認，並稱12月底去宜蘭，目的是為買牛舌餅慰勞運安會警衛等人，且其他時間到宜蘭也是處理運安會或台大的業務。楊宏智強調運安會很忙，不可能在上班時間去泡湯，更不可能搭公務車，「我已半年以上沒有泡湯，連礁溪都沒有去」。