男性很在乎生殖器的大小，鄉民更戲稱30公分是基本，一名20多歲男子為了擁有巨鵰竟異想天開，在針筒中灌入橄欖油再注射到陰莖裡，效果好到讓他自豪，沒想到3周後生殖器開始變硬、變形又發炎，整根快爛掉，就醫嚇壞醫師，最後只能開刀移除注入的液體，花半年時間修復命根子。

整型外科醫師李久恆日前於《醫師好辣》節目說，跟女性會豐胸一樣，男性也有追求私密處變大的迷思，這名20多歲男子上網爬文找到成為巨鵰的秘方，發現早期會使用矽膠，但現在找不到矽膠，因此突發奇想拿橄欖油直接注射到生殖器裡，果真變大，還自誇效果好。

李久恆表示，男子打完三周後，橄欖油從初期的液體游來游去，逐漸開始變硬、變形還發炎，導致生殖器快爛掉，令他非常崩潰，最後只好找醫師求救。

李久恆說，他能做的就是移除破掉、又硬又痛的區塊，3個月後再重建陰莖，雖然大小達到他的要求，但花了很多時間復原，也留下難以消除的疤痕。