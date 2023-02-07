小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。科技媒體9to5Mac指出，經過2022年大陸封控等一系列事件衝擊生產後，蘋果近期舉動反映出，該公司正持續減少對於大陸供應鏈的依賴，透過多元化供應商的方式對沖重大黑天鵝事件風險，包括台灣廠商以及印度將是最新受惠者。

【1】蘋果紅鏈鬆動 台印成贏家

蘋果持續降低大陸對於其產品供應鏈的重要性，包括先進光等台廠有望持續擴大在蘋鏈裡地位，加上市場預料未來蘋果的印度製造占比將大幅提升，相關動態反映出大陸供應商的任務可能進一步被台印接手。

【2】台積遭空襲 外資終結連14買

美國非農數據意外強勁，推升市場對聯準會5月升息的預期，外資終結連14買，反手賣超台股125.58億元，加權指數終場大跌209.84點，收15,392.82點，為2023年開紅盤17個交易日以來，首度失守5日線。法人指出，「兔跳行情」開始降溫，市場靜待Fed主席鮑爾8日談話及未來緊縮貨幣政策空間。

【3】台經院調查：製造業景氣超Blue 連亮2衰退藍燈

台經院公布去年12月製造業景氣信號值為9.48分、創2020年2月以來新低，較11月9.72分減少0.24分，燈號連續二個月亮維持衰退的藍燈。

台經院分析，受到高通貨膨脹、政策緊縮與金融市場波動等因素影響，全球經濟景氣轉趨疲弱，終端需求依舊不振，產業鏈去化庫存調整持續，使得我國出口、外銷訂單以及生產指數等經濟數據續呈負成長，衝擊需求面及售價面指標表現。

【4】日銀新總裁曝光 日圓應聲貶

《日本經濟新聞》周一（6日）引述匿名官員和執政黨內部消息指出，日政府已詢問日銀（日本央行）副總裁雨宮正佳（Masayoshi Amamiya）的意願，屬意由立場偏向鴿派的他，接替現任黑田東彥（Haruhiko Kuroda）擔任日銀總裁，日圓聞訊貶至三周低點。但日本財務大臣和政府隨後否認傳聞。

【5】2大咖鐵口：美國經濟 可望驚險躲過衰退

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）對於美國經濟前景看法轉趨樂觀。兩人異口同聲表示，即便美國仍面臨艱鉅通膨挑戰，但近日經濟「軟著陸」機率升高，可望躲過衰退命運。