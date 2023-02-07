范博毓表示，2月後電視市場需求受制於淡季效應，整體出貨狀態仍然呈現疲弱。但面板廠在嚴格控管稼動率的策略操作下，開始有拉抬面板價格的想法，議價能力相對較弱的小型電視品牌廠商或是電視代工廠，將有可能面臨被漲價的壓力。

至於一線品牌客戶目前仍堅守價格持平的想法，加上採購動能仍呈現季衰退的態勢，目前預期整體2月份電視面板價格仍可能維持在持平水準，暫時仍不易見到全面上漲的狀況。

顯示器面板在需求持續疲弱下，2月品牌客戶依然希望價格仍持續維持下跌趨勢。目前供應顯示器面板的面板廠家數眾多，加上今年新增產能開出的壓力開始浮現，預計主流尺寸價格仍呈現緩跌趨勢。以2月份價格來看，預計21.5吋以下維持持平，主流尺寸如23.8吋與27吋微幅下跌0.1美元。

筆電面板在第1季需求呈現疲弱，面板廠普遍預期出貨量仍將在谷底盤旋。品牌客戶在缺乏拉貨動能下，積極議價的態度較保守，缺乏持續壓低價格的想法，目前預期2月筆電面板價格將持續維持持平。