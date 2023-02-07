「神祕男子」（藍圈者）問完台中捷運進度後，馬上轉身離去，留下全場驚呼與笑聲。（圖／讀者提供影片截圖）

中台灣燈會今年首度移師中央公園舉辦，行政院副院長鄭文燦4日專程赴台中，與市長盧秀燕一起參加主燈「幸福happy兔」點燈儀式。兩人穿上紅格子襯衫、黑色背心，Dress code起迷因人物，展現高度默契與中央、地方團結氣勢，互動相當熱絡。不料記者散去後，一位著綠色連帽外套的男子，突然在兩人之間「冒出」，劈頭就問：「中捷第二條什麼時候通？」天外飛來的驚人之語，讓盧市長忍不住對鄭大喊「這個不是我安排的！」強調這是市民自動自發的心聲，引發全場大笑。

新任行政院長陳建仁2日召開首場行政院會並邀請六都市長參加，盧秀燕市長站在「C位」，不僅與台北市市長蔣萬安、新北市市長侯友宜談笑風生，更被跨越藍綠首長集體簇擁，展現「政壇天后」氣勢，掀起討論。媒體聯訪最後，盧市長出乎意料將C位讓給一旁的鄭文燦，強調他一路陪伴大家相當辛苦、用心、有誠意，希望他出來跟大家說幾句話，讓鄭當場笑開懷。

台中市市長盧秀燕2日在行政院會會後聯訪，特別將「C位」讓給行政院副院長鄭文燦，並邀請他出來向大眾致詞，讓其笑開懷。（圖／本報系資料照）

鄭文燦4日特別前往台中，並為中台灣燈會背書喊讚。卻有一段漏網鏡頭曝光，影片中身為地主的盧秀燕市長向鄭介紹自家燈會，自豪表示要花2個半小時才逛得完，如果慢慢逛甚至花一個晚上都逛不完。不料兩人身後突然「冒出」一位穿著綠色連帽外套的男子，等盧市長一說完話，馬上接著問鄭：「啊中捷第二條什麼時候通？」

這位神祕男子的「驚天一問」，讓盧秀燕市長、鄭文燦及現場人士瞬間驚呆，紛紛轉頭對該男行「注目禮」，鄭則露出靦腆笑容。盧市長對該男表示：「會啦！副院長在想辦法！有為大家想辦法！」該男反問：「一定喔？」盧市長則笑回：「嘿啊！嘿啊！」得到這個回答後，男子馬上轉身離去，留下全場的驚呼與笑聲。

台中市市長盧秀燕（左三）對行政院副院長鄭文燦（右三）表示：「這個不是我安排的！是市民自動自發的心聲！」鄭則被逗得哈哈大笑。（圖／讀者提供影片截圖）

該男子一離開，盧秀燕市長馬上對鄭文燦說：「這個不是我安排的！是市民自動自發的心聲！」鄭止不住狂噴笑，一旁的中市政局處首長更對盧市長幽默喊話：「市長人不是我殺的！」氣氛陷入高潮，意外插曲為這場「盧燦會」留下滿滿笑聲。