史詩鉅作《阿凡達》睽違13年回歸大螢幕，引起討論與關注。一名網友表示，全球票房前10名的電影排行榜，竟然只剩下1997年上映的《鐵達尼號》是純人類演出的電影，其他都是科幻片或英雄片，讓他超級驚訝，也引起網友討論，不少人大讚《鐵達尼號》真的封神，是會無限回看的經典。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社》上分享，全球票房前10名的電影排行榜中，竟然只剩下《鐵達尼號》是純人類的電影，其他不是科幻片，就是英雄片。

根據原PO分享的排行榜，史詩級科幻電影《阿凡達》以台幣876億的票房穩居冠軍寶座；第二名則是漫威英雄片《復仇者聯盟：終局之戰》，以台幣839億的票房緊追在後；第三名則是1997年上映的愛情神作《鐵達尼號》，票房高達657億台幣。

第四名到第十名則依序是《阿凡達：水之道》、《STARWARS：原力覺醒》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《蜘蛛人：無家日》、《侏儸紀世界》、《獅子王》及《復仇者聯盟》。

貼文引起網友討論，不少人大讚《鐵達尼號》太狂了。「當時的票價和現在的票價不能比，硬要算的話，感覺全球第一仍是《鐵達尼號》」、「看鐵達電影1張票100，現在多少？」、「《鐵達尼號》在我心中一直是無法超越的經典」。另有網友驚呼，根據這個榜單，阿凡達跟復仇者就霸佔了一半，好扯。