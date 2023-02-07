警方獲報1小時後，將計程車司機帶回偵辦。（翻攝畫面）

南港分局舊莊派出所長陳怡婷說明案情。（翻攝畫面）

36歲吳姓男子日前清晨酒後搭計程車返家，卻因車資問題和運將起爭執，52歲莊姓司機和吳當街扭打，甚至摔倒在地，莊氣憤之下搶走吳身上的4萬多元現金後駕車揚長而去。吳稍後攔下巡邏警車報案，北市警南港分局1小時後找到該名司機，莊供稱是吳不願付約700元車資，才發生糾紛，訊後警方將他依強盜罪嫌送辦。

南港分局舊莊派出所員警於1月29日清晨6時許在南港區大坑街附近巡邏時，突遇民眾攔下報案，36歲吳姓男子稱他稍早搭乘計程車抵達住家附近巷口，下車後遭該計程車司機毆打，並趁機將其上衣口袋內4萬多元洗劫一空，隨後駕車逃逸。

員警獲報後，立即擴大調閱監視器，隨即掌握莊姓運將的身分，先以電話通知，隨後又於派出所周邊路口巡邏時查獲莊嫌，莊稱他正要前往派出所說明，還問員警：「派出所在哪？」警方將他帶回偵訊。

莊嫌供稱，從新莊某ktv載送吳男回南港，抵達目的地後，因吳不付車資，遂與其爭吵並發生扭打，隨後搶其身上現金後，駕駛計程車離去。但他僅承認拿走1萬多元，而警方也只在他身上找到1萬1200元。

據了解，莊曾有過失傷害、公共危險素行，他指控吳酒醉不付車資，但吳堅稱有付，且被搶走4萬多元，雙方各執一詞，警方訊後將莊依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，遇有車資或行車糾紛等，應撥打110報案，警方將立即提供協助，切勿使用暴力以免觸法。