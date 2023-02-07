土耳其東南部接連發生強震，超過1700人喪生，根據土國體育報《Fanatik》報導，一支女子排球隊哈塔伊（Hatay）14名隊員在強震發生之後，受困於馬拉蒂亞省的瓦礫之下，卡拉曼馬拉斯省有超過30位角力選手埋在瓦礫中，這些運動員目前生死不明。另還有男排乙級聯盟的球員在馬拉蒂亞省，因為居住的飯店被震垮而受困，其中已有3人被救出。

角力國手阿克居爾（Taha Akgül）在網路寫道：「卡拉曼馬拉斯省30至40位角力選手所在的建築物也被震垮了，我們的運動員被埋在瓦礫中，我們急需救援，願神保佑你們。」受災區域內的球隊都設法聯絡自家運動員，並互相分享資訊來找人。

根據英媒報導，來自迦納的職業足球員阿蘇（Christian Atsu）也在強震之後失聯了，他今年31歲，曾效力英超的切爾西和紐卡索聯，去年夏天才轉到土超足球的哈塔伊（Hatayspor），不幸成為強震的受害者。伊斯坦堡的記者Yagiz Sabuncuoglu推文寫道，哈塔伊的球隊總監沙烏特（Taner Savut）也被困在瓦礫之下，沙烏特是土耳其的公民。

英媒《衛報》7日傳出阿蘇獲救的消息，他因為住處損毀而受困，從瓦礫堆中被救出，送醫被發現右腳受傷，呼吸困難，但是阿蘇所屬的哈塔伊球隊總裁宣稱阿蘇依舊失聯，目前搜救還在進行中，前東家切爾西的官推也發文表達關切。