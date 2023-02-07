大陸知名網紅周揚青，因個性豪邁爽朗又經營網拍事業有成，加上過去曾與藝人羅志祥交往多年，使她擁有千萬粉絲追蹤，而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（6）日又公開多張在家試禮服的照片，寬大更衣間及滿牆的精品名牌包，讓網友看了忍不住直呼「只注意那片牆」。

近日周揚青疑似準備參加活動，找來了設計師好友為她準備多套禮服，而經常與粉絲們經常互動的她，昨日也透過社群媒體PO出自己穿著粉色及白色的禮服試穿照。照片中，只見周揚青站在諾大的更衣室中，在一整面都是鏡子的牆上端詳自己穿著禮服的狀態，而粉色禮服以立體小花作為裝飾，加上胸前深V的性感設計，使周揚青凹凸有致的身材完美呈現；白色禮服則是以背部大蝴蝶結作為設計重點，拿掉蝴蝶結後還能變成澎袖的魚尾裙，讓周揚青整個人看起來霸氣又不失甜美。但她當天疑似來不及準備妝容，因此隨後她也再度PO文表示「試禮服之前要記得先畫個妝」。

但網友一看到她滿屋子的精品及衣服、包包、手飾，都忍不住表示「包包牆是每個女生夢寐以求的」、「不自覺一直看包包牆」、「我只注意後面的包包牆」、「很喜歡你沒化妝的樣子，很美」、「我太喜歡你櫃裡的包包隨意放」、「滿地是怎麼回事」、「素顏比化妝好看耶」、「沒化妝明明就很美」意外引發話題。