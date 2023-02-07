技嘉在筆電的營收占比較低，主攻繪圖卡和主機板及伺服器，而今年一開年就端出新一代Intel Core處理器平台之AERO創作者筆電系列，顯示技嘉預期疫後混合辦公、遠距工作、移動工作差旅需求回歸攀升。

技嘉科技專為職人、設計師、創意原生者量身訂製，年年碰撞與新生，再次推出全新16吋創作者筆電，以16:10四邊窄邊框 4K UHD+ OLED大屏佔比螢幕，具備多項國際第三方專業認證，擁色彩權威X-Rite 2.0工廠逐台校色與 Pantone Validated 色彩校準認證，螢幕獲得德國萊茵TUV Rheinland低藍光與通過Eyesafe 2.0 護眼標準。此次升級搭載第13代Intel Core i9-13900H與i7-13700H二款處理器，以intel 7製程架構打造，為消費者帶來有史以來最快的效能核心(P-core)與數量倍增的效率核心(E-core)，提供最佳多工效能與負載能力，縮短工作流程；顯示卡方面，搭配NVIDIAR GeForce RTX 40新品系列，最高規升級到NVIDIA GeForce RTX 4070，具備NVIDIA Studio平台，有DLSS 3全新第四代Tensor核心和光流加速器支援，以及AI人工智慧的加持，預期將在常用的多媒體影音編輯、3D建模軟體的渲染速度及加速特效處理表現上，皆有驚人且跳躍式的成長，堪稱當代工作者的創藝加速器。

AERO 14 OLED輕量創作者筆電，以1.49公斤的輕瑩攻佔創意工作者、設計學子與上班族的心房。結合技嘉四邊超窄邊框專利設計的16:10 巨屏2.8K QHD+ OLED螢幕，擁有電影級標準的DCI-P3 100%廣色域鮮豔發色，通過VESA DisplayHDR 600 TrueBlack高對比度認證，也同時具備第三方校色、低藍光護眼的國際認證，機身尺寸縮減、螢幕品質不縮水。其搭載第13代Intel Core i7-13700H與第12代i5-12500H二款處理器，為創意引擎添滿燃料，使創造力與生產力兩不誤；顯示卡方面，搭配NVIDIA GeForce RTX 4050 獨立顯卡與NVIDIA Studio平台，提升創作應用程式的效能與功能。