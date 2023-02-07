宜蘭吳姓男子3年前打死母親，因屍體腐化發出惡臭才被鄰居察覺，並報警處理，檢方依家庭暴力罪之傷害致死罪起訴，宜蘭地方法院一審認定他極重度身心障礙，判無罪，檢上訴後，台灣高等法院二審認為，他在社工人員陪同出庭就訊，但根本不知在做什麼，裁定停止審判。可抗告。

吳男是極重度身心障礙者、領有身心障礙手冊、無法言語，他與母親的經濟狀況欠佳，分別領有中低收入戶及低收入戶補助，2020年8月6日他在住處與母親發生嚴重肢體爭執，竟徒手毆打母親頭部並掐頸，且抓取對方頭髮撞擊地面。

吳母因頭部外傷、掐頸及嘴唇挫裂傷出血等傷害，隨即倒地不起，且因顏面部及頸部瘀血導致頭皮血腫、血液吸入呼吸道，致頭部挫傷、窒息、呼吸衰竭而死亡，8月10日晚間因大體腐化發出惡臭始為鄰居察覺，並報警處理。

宜蘭地院一審認為，吳男行為時有因精神障礙而致其不能辨識行為違法之情形，對之施以刑罰，已難達刑事處罰之目的，其行為不罰，自應為無罪之諭知，檢不服提上訴。

高院二審審理時，陪同吳出庭的社工表示，吳不太理解每次出庭狀況，他根本不知道在做什麼，法官認為他因重度智能不足、聲音與語言機能障礙等因素，致其認知能力無法理解被起訴之犯罪事實，及可能之裁判結果，欠缺訴訟能力，裁定停止審判。