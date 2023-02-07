基隆一名陳姓男子與已婚的賴姓女里長不倫戀遭抓包，兩人數度互傳鹹濕簡訊，內容提及，「我也讓妳很舒服啊」、「一支哪夠插」、「這樣知道我多愛妳」等語，讓賴夫崩潰向2人討賠償金。基隆地院審結，判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，賴夫主張，於2005年間與賴女結婚，妻子為里長，未料一名陳姓男子明知賴女已婚，仍與賴女交往，於2022年4月起互傳曖昧簡訊，內容提及「我也有讓妳很舒服啊！過兩天滿了再讓妳舒服」、「做愛一次就沒辦法了，我還敢綁妳，妳要三次我不就去跳懸崖」、「一支哪夠插」、「這樣知道我多愛妳」等語。

賴夫控訴，透過訊息可知2人經常相約出遊，更已發生性行為，交往發展婚外情一段時日，2人的交往行為，已經破壞他的婚姻幸福美滿，導致他承受巨大精神痛苦，身心嚴重受創，依法向2人請求連帶賠償120萬元撫慰金。

基隆地院審理時，陳男辯稱對話內容並不完整，是賴夫斷章取義，他與其他女性友人也有相同的對話紀錄；法官勘驗證據後認定，陳男與賴女互傳曖昧簡訊為事實，倘若陳男所言是開玩笑，賴女理應會因為遭受性騷擾而不悅，但賴女並未制止，還以自然的態度回應，並接受對方的出遊邀約，均可顯見2人互動逾越一般男女正常社交行為，故不採信2人說詞，酌情後判2人須連帶賠償10萬元為適當。可上訴。