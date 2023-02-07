台中市62歲的林姓男子，日前行經豐原交流道附近時，駕駛的車輛突然斷電熄火，正當林男心急如焚，惟恐被後面車輛追撞手足無措時；警方正巧巡邏至該處發現有異，員警立馬下車趨前關心得知原委後，如及時雨協助林男推車，將車輛移置到路旁安全處，化解一場難以預期的危機！

民眾開車拋錨卡路中央，險象環生，員警見狀下車徒手推車解圍。(警方提供)

豐原分局社口派出所警員李嘉雄、張維哲、警專實習生王立廷，日前下午2時54分許擔服巡邏勤務，行經神岡區中山路一帶，發現一輛銀色自小客車閃著雙黃燈停於路中，員警見狀立即上前詢問。

警方指出，林姓駕駛緊張又無助地向警方表示，剛從台中市區欲返豐原住處才剛下豐原交流道，車子就突然斷電導致引擎熄火；員警得知原委後，由2名員警徒手協助推車，1名負責協助在後方交通疏導與警戒。由林男控制方向盤，順利將車子安全移至路旁，等待維修人員前來道路救援。

豐原分局長劉其賢讚許同仁主動協助、維護民眾安全之舉，並提醒民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，輪胎、引擎、大燈是否正常；並記得定期維修保養車輛，若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。