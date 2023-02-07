33歲大陸女星于文文畢業於美國音樂名校伯克利音樂學院，2014年在台灣出道並發行首張專輯《鬥志》，之後主演電影《前任3：再見前任》，為電影創作的插曲《體面》一炮而紅，近期她參加選秀節目《乘風破浪》，直率的發言和豪放的舉動深獲粉絲喜愛。

于文文長相標緻甜美，身材玲瓏有緻，但行為舉動卻意外的豪邁，在大陸真人秀《乘風破浪的姐姐3》中，當時她的豪邁坐姿一度成為熱門話題，她經常大開雙腿，幸好當時是穿上長褲，春光絲毫沒有外洩。

然而，來到另一個節目《樂隊的海邊》，一群女明星在房內互動，而于文文穿上短褲，跟其他姐姐聊天時也是大腿張開，畫面自然是春色無邊，而節目組的工作人員就要全程在她的雙腿間加上馬賽克，才能防止她洩露春光，許多人笑稱累慘了工作人員。

于文文在選秀節目《乘風破浪》，打扮較為中性，曾在聊天時說自己不做美甲、不是女人，後期觀眾漸漸看到于文文的魅力，于文文作為隊長能將成員的優勢發揮到最大，讓團體的表現可圈可點，在節目播出後粉絲數暴漲54萬，可見個人魅力十分強大。