在今年強勁的開局後，投資人開始將獲利入袋。今年以來，標普500指數漲逾7%，那斯達克指數則連漲5周，為2021年11月以來首見。

操盤手將密切關注聯準會官員本周發表的談話，包括主席鮑爾周二的發言，以了解在上周數據顯示美國1月服務業活動與就業增長意外強勁後，該央行的論調是否出現任何變化。

貨幣市場投資人現在預期到7月前，央行基準利率將升至5.1%到頂，與大多數聯準會決策官員一再重申的目標一致。

在業績方面，根據Refinitiv調查，分析師預期標普500指數成分股上季獲利下滑2.8%。迪士尼、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）、杜邦和百事可樂是本周晚些時候將發布財報的主要企業，投資人將關注先前的升息是否有損其財務體質。

美國各交易所成交量總計111.7億股，過去20日均量為118.58億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為3.37:1。那斯達克下跌與上漲比為1.98:1。

標普500指數5檔股票創下52周新高、1檔創新低。那斯達克79檔創52周新高、19檔創新低。

★主要指數

道瓊指數跌34.99點或0.10%，收33,891.02點。

標普500指數跌25.40點或0.61%，收4,111.08點。

那斯達克指數跌119.51點或1.00%，收11,887.45點。

費城半導體指數跌52.36點或1.70%，收3,029.74點。

★消息

美國財政部長葉倫周一表示，通膨正在下降且勞動力市場依然強勁，美國經濟可能避免陷入衰退。她並呼籲國會提高舉債上限，以免造成經濟和金融災難。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周一表示，美國1月非農就業人數遠超出預期，表示美國央行可能需要做更多工作，而最終利率可能超出先前預期。

彭博援引消息人士報導，在俄烏戰爭即將滿一周年之際，拜登政府考慮最快本周對來自俄羅斯的鋁材徵收200%的高額進口關稅，藉此向俄羅斯持續施壓。

美國債息漲幅擴大，10年期指標公債殖利率一度大漲12.3基點，報3.655%，站上4周新高。2年期債息一度漲19.2基點，報4.493%。

ICE美元指數尾盤大漲0.76%，亦給美股帶來壓力。日媒報導日本政府已經向立場偏向鴿派的日本央行副總裁雨宮正佳徵詢接任央行總裁的意願，日圓應聲下挫1.3%，報132.9兌一美元。

周一紐約期油漲0.98%，收在每桶74.11美元，布蘭特期油漲1.31%，收在80.99美元。高盛和國際能源署（IEA）皆看好中國石油需求的復甦前景。