Allspring Global Investments資深投資策略師Brian Jacobsen表示，我們得到了井噴式的就業報告，人們不得不重新評估聯準會和經濟的前景。明天關注的焦點將是鮑爾是否繼續從鷹派轉向鴿派。

Penn Mutual Asset Management投資組合經理George Cipolloni表示，美國債息連續第二天大漲，大多數股市投資人都感到有些震驚。兩年期債息這兩天的走勢讓人難以置信，我認為這是影響美股盤勢的主要原因。

高盛策略師David Kostin表示，標普500指數今年以來上漲近8%，已經反映經濟可能軟著陸的看法，現在股票估值已高、企業獲利表現乏善可陳，再加上利率高漲，顯示這波升勢恐難以為繼，他並警告一旦美國經濟陷入衰退，華爾街股市恐面臨巨大的下行風險。Kostin雖將標普500指數3個月目標價由3600點上修至4000點，但仍較上周五收盤跌3%，他並維持到今年底該指數將來到4000點的預測不變，稱其他非股票市場更具吸引力。

★類股

標普500指數11大類股普遍下跌，僅公用事業類股和必需消費類股分別漲0.87%和0.02%。通訊服務類股跌1.31%，科技類股跌1.22%，表現最疲弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.83%，為7,684.56點。上周六美國動用戰鬥機在南卡羅來納州近海擊落中國間諜氣球，引發對地緣政治緊張升高的擔憂。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場漲2.52%。蘋果跌1.79%，微軟跌0.61%，亞馬遜跌1.17%，Alphabet跌1.79%，收Meta跌.25%，網飛跌1.21%。

道瓊指數成分股方面，旅行家集團（Travelers）漲1.77%，漲幅最大；其次為開拓重工漲1.48%、麥當勞漲1.40%。英特爾跌4.22%，表現最疲弱，其次為Walgreens Boots跌2.18%。

主要晶片股全跌，輝達跌0.05%，德州儀器跌0.71%，高通跌1.55%，恩智浦跌1.87%，應用材料跌1.91%，超微跌2.80%，美光跌3.89%，英特爾跌4.22%。

★焦點股

安森美（On Semiconductor）跌0.61%，表現相對抗跌。該半導體公司上季營收年增13.5%，且獲利優於市場預期。

泰森食品（Tyson Foods）跌4.6%，其上季營收獲利落後分析師預期。

蘋果跌1.79%，陸媒報導iPhone 14 Pro系列手機在中國降價促銷。蘋果推出新機才數個月就大幅調降售價歷來罕見，成為需求走弱的最新跡象。

Miner Newmont Corp跌4.5%，因出價169億美元收購澳洲同業Newcrest Mining Ltd，準備打造全球黃金產業巨頭。

特斯拉逆勢漲2.5%，上周五美國法院陪審團裁定該公司與執行長馬斯克本人都無需為誤導投資人承擔法律責任。2018年馬斯克推文稱自己已經取得讓特斯拉進行私有化的資金。此番發文造成特斯拉股價陷入震盪，股東不滿投資虧損憤而提告。

AMC Entertainment和Gamestop等迷因股尾盤走高，終場分別大漲11.8%和7.2%。高盛出具報告指出，這些去年受到重創的股票反彈，就技術面而言，可能已給沒獲利的科技族群帶來巨大的提振，也讓避險基金業持續受創。避險基金這一波空頭回補力道之大，為2015年11月以來首見，其買盤規模甚至超越2021年1月散戶小蝦米集結對抗金融巨鱷，導致GameStop等迷因股飆升並引爆「史詩級軋空」時所創下的記錄。

戴爾跌3.03%，該公司宣布裁員5%。戴爾共同營運長Jeff Clarke 表示，裁員是為了「在受到景氣低迷影響前做好準備」。過去一年來，該公司一直苦於應對全球個人電腦的需求放緩。

Century Aluminum、美國鋁業分別收跌3.56%和1.37%，盤中一度大漲8.5%和5%。彭博報導，美國政府可能最快於本周向俄羅斯進口的鋁材課徵200%關稅。

★台股ADR

台積電ADR跌2.99%，收91.83美元，換算台股價格為550.69元。

聯電ADR跌3.57%，收8.10美元，換算台股價格為48.57元。

日月光ADR跌2.52%，收7.34美元，換算台股價格為110.04元。

中華電信ADR跌1.15%，收37.12美元，換算台股價格為111.3元。