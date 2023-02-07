中國大陸的高空探測氣球飄到美國上空遭到擊落，引起國際對於大陸高空探測器氣球的高度關注，美方也表示不只發現一顆。氣象專家鄭明典日前也指出，台灣近年來亦曾經出現過「高空探測氣球」；前空軍副司令、退役中將張延廷還表示在擔任F104戰鬥機飛行員時就曾受命攔截。有退役飛官及戰管人員也證實，幾年前，台灣海峽上空也曾出現過類似探測器球並進行攔截。

一位退役不久的飛官表示，幾年前曾駕駛IDF戰機在台灣海峽上空進行偵巡時，收到戰管單位呼叫，攔截並近目視過一枚高通探測器氣球，但當時僅是進行觀察，並未接受進一步指示有任何動作，最後只能眼睜睜看著該枚氣球繼續在高空漂流。

而前空軍副司令張延廷日前也在受訪時表示，過去曾駕駛F104攔截中國大陸的高空探測氣球，高度約三萬英呎（九千公尺），當時未擊落，而是回報戰管單位，氣球的位置、高度與數量。

根據上述飛行員的自身經驗，幾乎可確認，大陸高空探測氣球至少在30年前就已經在台灣海峽上空活動，但是否有進入過本島上空紀錄，並無資料可循。

但令人好奇的是，面對近年來共機每天頻頻擾台，未來若又再出現類似高空探測氣球侵入我方領空，甚至飛臨本島上空，軍方會如何處置?才不會踩到兩岸紅線，考驗著我方國防與國安單位政治智慧。