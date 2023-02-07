「瓊瑤首席玉女」陳德容，過去演出《梅花烙》、《水雲間》、《一簾幽夢》等瓊瑤經典戲劇爆紅，如今單身的她將重心放在工作，更睽違多年演出電影《山中森林》，不過近期卻傳出她確診得重症，銷聲匿跡數日後她也發文更新現況。

近年來將事業重心放在大陸的陳德容，在今年一月時返台陪伴家人，並拍攝電影《山中森林》，但電影上映期間都未見到她出席宣傳活動，進而傳出她確診後染上重症的消息，對此，根據《聯合報》報導，她表示確實有確診但只是輕症，而日前因為台北與杭州氣溫驟變，導致她感冒引發過敏，非外界所傳的重症。

然而，陳德容昨（6）日在臉書上發文，分享自己與閨密到高級日本料理店用餐，文案中她寫下「三年～～我們終於見面了」，而在附上的照片中可見她穿著一身黑，氣色看起來相當不錯。

事實上，陳德容15歲時演出電影《國中女生》出道，1990年與周星馳一起主演《師兄撞鬼》讓她知名度提升， 1992年首次拍攝電視劇《梅花烙》演出女主角白吟霜爆紅，演藝事業相當順遂，對此，她曾感動寫下：「一個普通女孩的近40年，很慶幸我一直堅定的做自己，也感謝生命裡每一份遇見和支援我的人」如今已經48歲的她，整體狀態還是猶如少女般且仙氣爆棚，讓粉絲大讚她「從小美到大」。