歌壇天后許茹芸，以獨特的「芸式唱腔」走紅台灣樂壇，唱紅《如果雲知道》、《日光機場》、《美夢成真》等多首膾炙人口的情歌，與韓國老公Mr.Big結婚多年的她，近來返回台灣與親友團聚，也不忘在社群網站分享多張聚會的照片，其中一張正是鮮少在螢光幕前曝光的金馬影后李心潔，引起網友議論。

許茹芸昨(6日)在臉書發文：「元宵節是個適合團圓的日子!!和我的”Big Honey” & “Pinky Honey」，簡短一句話透露出愉悅心情，接著曬出與老公和好友李心潔的合照，三人對著鏡頭露出燦爛笑容，自己則是與好姊妹輕倚著對方，只見47歲的李心潔膚況極好，更不見歲月在臉上留下痕跡，凍齡模樣讓人驚呼不已。

許茹芸隨後曬出與舒淇、楊謹華等好友的合照，只見眾人用特效在頭上弄出一雙兔耳朵，並對著鏡頭擺出俏皮動作及搞怪表情，接著寫下：「Nice 兔 Meet You！兔年和我可愛的一起兔一下」，可以說是相當應景，接連曬出與多位大咖女星合照的她，不難看出在演藝圈極佳的人緣。

這一系列合照，也讓網友紛紛留言：「這畫面太美不忍直視」、「都跟剛出道一樣年輕耶！元宵快樂」、「女神大集合？！新年快樂啊」、「好多美人兒，開心大家都在台灣」、「看起來有微醺喔」、「張張照片都臉紅」、「微醺之後有沒有發專輯的慾望」。