華為遭美國制裁後，手機業務受到嚴重打擊，近期又傳出美國打算加重制裁力道，擬停止發放華為的許可證，甚至祭出全面禁售的規定，讓前景再度蒙上陰影。不過，華為似乎打算透過專利貨幣化，尋求續命的機會，將專利賣給其他廠商或簽署合作，將專利變現以增加公司收入。

CNBC報導，去年，華為宣布為其專利與廠商簽署至少20項新的或延長的許可協議，華為也透露大多是與汽車廠商合作，包括賓士、BMW、奧迪及數家美國車商，但華為拒絕透露是哪家美國廠商。

美國專利資料庫IFI CLAIMS Patent Services數據顯示，去年華為申請超過1.1萬件的專利，創下歷史新高，且若依照申請專利的數量進行排名，華為高居第四名，僅次於三星、IBM及台積電。

報導提到，華為將專利授權給其他公司有助於創造收入，回收部分成本，北京安傑律師事務所合夥人Alex Liang表示，據我所知，華為積極推動專利貨幣化，這是他們智慧財產權部門重要的KPI之一。

華為否認將專利貨幣化的說法，強調專利使用費將重新分配給研發部門，以實現進一步的研究。不過，華為此前曾透露，預計2019至2021年期間，專利收入將達到12至13億美元，這種規模的業務雖然只佔一小部分，卻有不俗潛力。