原台北市大安區立委林奕華轉任台北市副市長後，該區立委遺缺引發關注。2018議員選舉時曾在該選區拿下破4萬票，以第一高票之姿當選的羅智強，傳出近日也低調將戶籍遷回大安區，參選與否掀熱議。無黨籍立委高金素梅昨（6）日刊出合照，兩人約在立法院內暢聊生活趣事，高金強調「大家相約到大安公園晨跑」；此文不僅獲得引爆網友討論，更獲得7000個讚。

高金素梅昨日在臉書發文，刊出她與羅智強的合影，背景是在高金立法院的辦公室。高金指出，她與羅一起輕鬆的吃便當聊天，沒談到政治，只聊生活趣事，這反而是難得的畫面。

高金素梅強調，她年假後規劃了時間專心看中醫吃中藥，希望在開議前能調好身體，並期待春天的台北到來，大家相約到大安公園晨跑。

此文湧入7000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「相約到大安公園，感覺意有所指」、「我對跑步也很有興趣，也很常去大安公園」、「如果智強要發起晨跑，我馬上報名」、「晨跑我第一個報名」、「有情有義的高金委員」、「你們兩個戰力加起來嚇死人，立院兩大戰將夠讓綠贏嚇破膽」、「高金委員加油！台灣需要妳，千萬別病倒」。