張蘭過去在直播中常拿前媳婦大S（徐熙媛）當哏，一下模仿具俊曄裝扮，一下又暗指大S當年第三胎可能不是汪小菲的，近日卻突然態度大轉，宣布未來沒有證據不會再亂說話，家務事都交給律師處理。近日，張蘭在網上轉發自己受訪影片，談到去年最遺憾的事，她承認是：「兒子的婚姻問題」，又表示此事都是孩子的決定，她沒有出意見，更表示為此「痛心疾首」，引來兩極評論。

張蘭昨(6日)轉發自己接受《時代面孔》的專訪，她寫下：「過去的其實都是今天的財富，經歷風雨，才能知道彩虹有多麼漂亮。這次也跟大家說說心裡話。謝謝《時代面孔》」，被問到在直播圈有了「戰蘭」封號，她表示任何事重要的都是持之以恆，她從2015年就踏入了直播圈，當年正是她事業打擊非常大的時候，每天早上7點起床、8點開始選今天要賣的貨，她更呼籲：「我也是多次在鏡頭前說，如果有好的、做實業的、有好產品性價比又好的，那給我送來，我願意為你們作為一個免費代言」。

張蘭轉發自己的專訪。（圖／翻攝自張蘭俏江南創始人微博）

張蘭強調自己做事業最看重的就是員工，該有的保險一項都不能缺，還有納稅也要老老實實，對於供應商的結款、房租、成本費用，她自認做生意30年沒有一次缺過錢沒給。回憶失去俏江南後，她曝當時兒子汪小菲「略有一點承受不起」，張蘭也認當時陷入低潮，但沒有註銷大陸國籍，她強調自己因為事業等風波被抨擊了多年，這次是第一次發聲。某天夜裡2點汪小菲心情不好打給她抱怨，張蘭也回：「妳媽這30年怎麼怎麼努力，你媽欠過一次工資嗎？你媽稅少繳一分錢了嗎？」，在宣洩過程中母子倆都痛哭，張蘭跟兒子說可以從頭再來，「我是42歲才創辦的俏江南，你今天才多大啊」。

張蘭承認當時後受挫，鬆口：「多少次想過跳樓」，但因為自己性格頑強，還是努力站起來，還去唸了EMBA，並鬆口2022年最遺憾的就是汪小菲的婚姻，但這是年輕人的選擇，自己感到很痛心還是會接受，「過去的其實都是今天的財富，你經過風雨才能知道彩虹多麼漂亮」。網友見此回應：「令人敬佩的張蘭」、「兒子的婚姻問題痛心疾首（掙了幾個億」、「痛心疾首就造謠污衊嗎？」、「罵她的人希望能看完這段採訪」。

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