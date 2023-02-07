健身房陳姓業者在前年因不滿另一家健身房女員工向他的健身中心學員推銷健身房課程，陳男衝上來往她兩乳正中間推了一下，台北地方法院一審依性騷擾罪判處拘役45天，可易科罰金，但台灣高等法院二審認為他是阻止對方推銷，改依強制罪判拘役20天，可易科罰金確定。

陳男因為不滿被害女子在他任職之健身中心外推銷健身房課程，2021年11月7日晚上他徒手逕朝她胸前推碰1下，因他力道過大使她後退一步，而制止她向他的學員推銷健身房課程，她不滿遭此對待，而報警處理，經調閱現場監視錄影畫面，檢方將陳男起訴。

台北地院一審依性騷擾罪將陳男判處拘役45天，陳提上訴，高院二審認為，陳男抬起右手四指併攏快速筆直往她右胸口推碰一下之目的，是制止她不要繼續在騎樓公共場所向證人陳必佳推銷健身房課程，主觀上是妨害她行使推銷健身房課程權利，難認有性騷擾。

高院審酌陳男因不滿被害人推銷健身房課程而犯本案，顯乏尊重他人之觀念，且迄未與被害人達成和解或賠償損害，實無可取，又犯後否認犯行，未見悔意，依強制罪判拘役20天，可易科罰金確定。