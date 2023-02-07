常喝可樂、手搖杯、果汁等「含糖飲料」，不但容易引起肥胖、慢性病，甚至可能影響男性的毛髮生長？《Nutrients》最新研究指稱，頻繁地飲用含糖飲料，與男性常見的「男性型脫髮」可能有關，尤其在30歲左右的年輕男性較為常見。

●喝含糖飲料恐導致男性脫髮！ 研究：每周6杯以上就會傷害毛囊

中國清華大學研究團隊招募1028位中國男性民眾進行試驗。受試者多為大學生與教師，平均年齡為27.8歲左右。受試者須先完成有關人口統計、頭髮健康狀態、飲食模式、生活方式與心理狀態等評估量表；並填寫含糖飲料攝取量的相關問卷，例如果汁、能量飲料、運動飲料、加糖的乳製品、咖啡和茶類。

總體而言，超過半數（57.6%）的受試者有男性型脫髮的現象，研究發現受試者的脫髮狀況與以下原因有關：

年齡增加、吸菸者或有吸菸史者、教育程度較低、運動量較少、睡眠時間較短、曾罹患嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）、有男性型脫髮家族史、頭髮曾染過、燙過、漂過或離子燙等等。

圖/ 潮健康提供

研究進一步發現，與沒有脫髮狀況者相比，患有男性型脫髮的受試者平時食用更多的油炸食品、高糖分食物、糖果和冰淇淋，且食用的蔬菜更少。脫髮者每週平均消耗4.3公升的含糖飲料，相當於6杯大杯手搖飲料；而未有脫髮狀況者僅2.5公升，約3杯大杯手搖飲料，前者的飲用量幾乎為後者的2倍。

●男性脫髮狀況比10年前更普遍？憂鬱焦慮、飲食改變是主因？

該研究之作者、中國清華大學公共衛生學院助理教授趙艾（音譯）博士指出，男性型脫髮是男性最常見的脫髮形式，在中國境內約影響大約30-50%的男性。與2010年（21.3%）相比，2021年有約27.5%的中國男性遭逢脫髮困擾，日益精緻的飲食文化或許是一大元凶。

趙艾解釋，飲用含糖飲料導致脫髮的可能成因，與體內「多元醇」途徑的改變有關。她認為，含糖飲料容易影響毛囊幹細胞的葡萄糖代謝，進而導致男性型脫髮的狀況發生。高糖飲食通常也伴隨高脂肪的攝取，亦被認為與脫髮有關。

趙艾補充說明，此前的研究已表明，高糖分攝取與心理健康問題有關，如一項薈萃分析發現，每天喝3罐可樂的成年男性，罹患憂鬱症的風險比不喝含糖飲料者高出25%；而心理健康問題往往導致男性荷爾蒙失調、進而影響毛髮生長。

●確診新冠將導致「頂上無毛」？ 重症醫：3種禿頭型態最常見

不只常喝含糖飲料有脫髮風險，若民眾確診新冠肺炎，也得當心掉髮程度加劇？重症醫學專家黃軒醫師此前於社群貼文指出，不少針對新冠肺炎的研究發現，特定確診者感染病毒後，出現嚴重程度不一的掉髪現象。刊載於美國皮膚醫學會的研究表明，經由分析1826位確診者的掉髮情況發現，確診者常見的3大禿頭型態依序如下：

1. 雄性禿（androgenetic alopecia)：30.7%（男性為主，86.4%）

2. 壓力禿 （telegenic effluvium) : 19.8%（女性為主，80.7%）

3. 圓形禿（alopecia areata）：7.8%（女性為主，60%）

研究人員進一步研究發現，雄性禿在「染疫前」就會開始出現；壓力禿則是在「染疫後」較常出現。而本身有慢性疾病的患者，比較有可能會合併圓形禿。至於染疫後什麼時候開始掉髪？黃軒醫師說明，以現有的研究數據而言，染疫後約有77%的患者，在染疫後30天開始就會掉髪、在30-60天內也有15%會掉髪。每個研究略有不同，但多半是落在1-3個月內發生。

染疫後的掉髪程度，亦可能反映在性別差異上。黃軒醫師表示，根據研究，中度至重度的掉髪明顯會發生在女性（約為54%），男性卻只有9%。而國內針對新冠染疫後的脫髮研究發現，發生脫髮狀況的男女比是1：3，意味著女性相較男性而言，可能是更容易染疫後掉髪的族群。

黃軒醫師也表示，染疫民眾無須過度擔憂，染疫後的掉髮症狀可能是因心理壓力過大所起，掉髮或脫髮狀況大多會在3-6個月停止，髮量也會逐漸恢復。因此，針對染疫後掉髮，建議以衛福部所公布之指南調整個人生活作息、遵守防疫規範，切勿過度恐慌，讓身心蒙受過度壓力。

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