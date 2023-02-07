美媒FOX球評沙普（Shannon Sharpe）先前在湖人主場槓上了灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）的老爸，後來灰熊又爆發與溜馬的衝突事件，進一步打擊莫蘭特的形象。沙普在節目中批評莫蘭特，他認為莫蘭特並不是一個壞人，但他必須懂得慎選朋友。

沙普說：「我希望莫蘭特明白，他不是一個惡棍，他是個優秀的籃球員，他盡己所能讓自己遠離這種事（街頭混混的環境），結果不知為何，他居然選擇讓這些人圍繞著自己？你的生活並不艱難，這不是你的生活，在那種環境的人都夢想可以有你這樣的生活。你有2億美元合約，你跟那些人混在一起，你想要聯盟把你當成那樣的人，你別再假充流氓了，好好打球，你不是那樣的人！」

灰熊與溜馬在1月底的比賽爆發衝突，賽後有幾個莫蘭特的友人使用雷射瞄準器威嚇溜馬員工，受害人未報警，聯盟調查之後「無法證實雷射瞄準器有安裝在武器上」，除了封殺一些參與爭吵的人而沒有進一步處分，但莫蘭特還是很不高興。

莫蘭特因為勁爆的體能和身手成為球星，同時他的氣焰一向囂張，曾經自稱是「黑耶穌」而招致球評貝勒斯（Skip Bayless）的不滿。黑耶穌過去是麥可喬丹（Michael Jordan）的綽號，貝勒斯說喬丹有這個資格，但是莫蘭特還不行，「在你未充分證明自己之前，你卻愈來愈自滿。」