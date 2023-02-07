警方在汪男自小客車上查獲疑似凶刀。（警方提供／廖素慧嘉市傳真）

恐怖情人！嘉義市驚傳情侶疑因分手談判不成，30多歲男子持刀刺中年約20歲女朋友胸部數刀，女子當場無生意識，送醫急救仍宣告不治，男子開車脫逃直奔桃園市八德住處19樓墜樓當場死亡，全案警方調查中。

據警方初步了解，年約20歲的李姓女子在台中某私立大學念書，網路認識從事水電工作的年約30歲汪姓男子，進而交往，但最近2人感情生變，6日深夜10點半左右，2人在李女位於忠孝路一處社區大樓附近停車場談判。

2人疑因談判分手不成，汪男持刀朝李女的胸部刺進去，李女頭部也有鈍傷，李女當場血流如注，送醫前已無生命跡象，送醫後不治。

警方查獲疑似凶刀的水果刀。（警方提供／廖素慧嘉市傳真）

警方在案發現場採證，血跡斑斑。（警方提供／廖素慧嘉市傳真）

汪男開深色自小客車沿忠孝路逃逸，警方以車辨系統循線追查到汪男一路逃回桃園市八德的住家，今天凌晨0時52分從住家19樓墜樓死亡，警方在其自小客車內查獲沾有血跡的水果刀，研判是凶刀。

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