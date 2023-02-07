詮欣長期耕耘車用電子，不僅從Tier 2廠躋身為Tier 1廠，成為全球第一大電動車品牌廠Tesla供應商，產品亦從過去ADAS相關產品擴大至汽車乙太網路交換器Gateway，豐碩成果遍地開花，讓詮欣在2023年1月無畏農曆年長假交出亮眼的營收。

詮欣1月合併營收達2.05億元，月增43.63%，為104年1月以來單月新高。

詮欣受惠於Tesla降價衝刺銷售，今年車用產品展望樂觀，詮欣預估，車用產品將延續2022年營收較2021年倍增力道，今年車用產品營收將較去年再倍增，佔營收比重可望達20%。

在汽車乙太網路交換器Gateway連接器方面，詮欣已開發出應用於車用乙太網路交換器Gateway之HMTD四埠連接器，每埠傳輸速度達10G，可望搭上車用乙太網路龐大商機，詮欣預計新產品將於2025年全面放量，屆時車用產品佔公司營收比重可望一舉突破50%。

在工業及網通產品方面，詮欣預估，今年工業產品營收可望較去年成長10%，網通產品則可望年成長20%。

車用及工控等高毛利產品比重攀高，推升詮欣2022年合併毛利率突破36%，表現亮眼，累計2022年合併營收為18.73億元，年成長17.11%，法人預估，詮欣2022年獲利可望較2021年倍增。

詮欣表示，今年營收及毛利率優於去年，獲利成長幅度將高於營收，有機會挑戰96年以來新高。