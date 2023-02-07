世界最狂打招呼！YouTube頻道《不要鬧工作室》主持人強尼為了見5年前邂逅的俄國美女瑪莎，橫跨4369公里從台灣飛去到莫斯科。瑪莎熱情招待他們，並回憶當年她不會說英文和中文，與強尼去超市買生活用品，比手畫腳解釋什麼是洗髮精的時光，並坦言那應該是人生中最丟臉的時刻，後來也因此開始努力學英文，只盼再見面時能好好對話，影片讓不少網友看了超感動又超羨慕。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前發影片分享，主持人強尼在2017年時，透過朋友在俄羅斯莫斯科邂逅了一位正妹瑪莎（Masha），當時瑪莎不會說中文，也不會說英文，因此兩人基本上無法使用相同的語言溝通，只能透過肢體動作和翻譯來了解彼此的想法。

瑪莎表示，5年前她還不會說英文，當年她帶強尼去超市採買生活用品，用俄文搭配肢體動作解釋什麼是洗髮精的時候，大概是她人生中最丟臉的時候，從那天起，她下定決心要好好學英文，因為她相信彼此會再見面，她希望下次見面，他們能說著同一種語言。而強尼如今也為了當初的一面，決定橫跨4369公里，搭飛機去俄羅斯找她。

瑪莎說，她從來沒有去過台灣，但她想跟強尼一起去，並強調她第一次旅台的經驗一定會是跟強尼一起，後來她也品嘗了強尼特別準備的台灣牛肉麵，好吃到她眼睛為之一亮，表示這是下雪天氣必備的食物，並立刻詢問說，如果我跟你去台灣，你要帶我去吃什麼東西？

影片引起網友熱議，「為了一個人特意去學一種語言，聽了就蠻令人感動的」、「從零到能夠講那麼流利，只花5年，也是蠻強的」、「最狂打招呼」、「這集根本滿滿的閃光」、「好強喔！天啊，5年講這樣好強」。