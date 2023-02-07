前日本桌球女王福原愛之前因爆出雙重不倫風波，而使原本美好的愛家形象全幻滅，近期雖積極拚復出，但卻不被外界看好，去年8月她還遭到「橫濱男」的前妻提告，雖事後她又發聲明表示對方已撤告，並強調日媒的報導全都不是真實的，但仍在網路上掀起熱烈討論。而原本以為事件已告一段落，沒想到福原愛在本月5日又突然向橫濱男的前妻發文道歉，隨即立馬刪文，讓外界質疑她是否作賊心虛。對此，與她感情甚篤的大陸前桌球教練兼閨密湯媛媛又跳出來護航了。

福原愛去年8月被橫濱男的前妻告上法院後，對方曾一度求償240萬台幣，但沒想到最後竟大逆轉，橫濱男的前妻不僅撤告，福原愛還對外宣稱是「誤會」一場，指稱日本媒體的報導並非事實，並列出3點和解內容，包含「和橫濱男的關係不屬於出軌」、「知道橫濱男已婚後，沒有要與原告爭奪的意圖」、「福原愛的行為不能算是不當介入他人婚姻」等，讓外界霧裡看花。

但沒想到本月5日，福原愛又再度向男友橫濱男的前妻致歉，承認聲明裡所提及的「原告並未完全了解事實」、「不存在破壞原告婚姻」的表述，與日文和解書有一部分存在差異，對女方造成困擾，特此公開道歉，但因為內容不斷「編輯、更改」又一下設定為公開、一下又改為私人觀看，讓大眾看完後相當疑惑，還因此以「福原愛向男友前妻道歉」為標題，登上微博的熱搜榜，掀起大陸網友的熱烈討論及轉發。

而與福原愛情同姊妹的湯媛媛，過去就曾多次跳出來護航福原愛，這次也同樣在留言底下發聲表示「道歉？誰道歉了？怎還上熱搜了呢？請不要斷章取義了」但網友仍紛紛留言，「意思就是，她不知道男方已婚；那你，福原愛，知道自己是已婚的不？」 、「兩個人都有錯，就像大S和汪小菲一樣，清官難斷家務事」。