農曆2月初二（國曆2月21日）又稱「頭牙」，為福德正神聖誕日，民俗專家廖大乙分享元宵節到頭牙期間可用「零星積大錢」和「散豆成金」秘招來養招財「錢母」，就可為自己帶來財神眷顧，也特別點名生肖屬猴、虎、豬、蛇的人，去年正偏沖者要特別在此期間用以上兩招來轉換磁場，並可讓一整年都獲得好運加持。

據《自由時報》報導，廖大乙提醒，生肖屬猴、虎、豬、蛇是去年正偏沖者，需在這期間養招財錢母來轉換磁場，也特別分享「零星積大錢」和「散豆成金」祕招，並放置在指定位置49天後，就能讓財神眷顧，也能讓一整年都獲得好運加持。

廖大乙指出，開春元宵到農曆2月初二（21日），又稱「頭牙」，為福德正神聖誕日，適逢新舊磁場交替，正是最適合「養錢母」的好時機，並分享「零星積大錢」秘招，首先拿不透明容器把紅包袋放入，接著把容器放在床底下，再將每天獲得的零錢放進去慢慢累積，49天後就成為招財金錢母。

廖大乙接著說，也可「散豆成金」的方法，準備綠豆、黑豆、黃豆、白豆和紅豆等五行5色豆各12顆，共計60顆，並放在床頭或床鋪底下49天，接著再拿去戶外草地上隨意播種，讓五色豆自然開枝散葉，也能為財運、靈氣獲得加持。