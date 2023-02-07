蔡婉儀等2員，一路跟隨在廖女後方，護送她平安返家。(警方提供)

視民猶親有幾人？潭子警替民尋妻 深夜尋獲助返家。（警方提供）

「麻煩幫幫忙！我的太太不見了？」一名盧姓男子日前凌晨零時20分，心急如焚到潭子派出所求助，表示他患有智能障礙38歲的太太廖女，早晨載送女兒上學後遲未返家，遍尋不著擔心她的安危，只好向警方求助。警方立即根據手機定位前往找尋，迅速在獲案報後20分鐘內，於某超商尋獲廖女。

警方指出，盧報案說，他太太於當日早上8時接送小孩去上課後，到深夜遲遲未歸，並表示她患有精神疾病擔心在外發生不測。警方經手機訊號定位發現廖女最後位置在潭子區勝利路；於潭子所任職3年的女警蔡婉儀，對潭子轄區已相當熟悉，腦海反射出那附近有間超商。

員警蔡婉儀認為廖女可能就在那裡？便與警員吳晉綺驅車前往查看，果然廖女就獨自坐在超商的用餐區，過程中警方不斷試圖與廖女溝通，廖女皆沉默不語持續呆坐。超商店員表示，她已從白天坐到黑夜。無計可施之際，蔡員靈機一動請店員假裝座位區要打掃，果真廖女終於願意起身返家。

蔡婉儀等2員並一路跟隨在廖女後方，護送她平安返家，廖女家屬方放下心中的大石般，頻頻向警方致謝，表示廖女平常不太會與人對話，謝謝警方耐心機警的協助才能迅速尋獲，使家屬心中的擔憂終於鬆懈下來。

潭子分駐所長張崑泰表示，警方能迅速地尋獲失蹤人口，有賴於員警落實勤務，發揮敏銳觀察力及面對問題皆能有機智的臨場反應，足為同仁表率。