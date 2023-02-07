周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌3.61點或0.78%，為457.16點。指數曾在上周五觸及近九個月新高。

幾乎所有的板塊都下跌，房地產股和科技股賣壓沉重，皆下跌約2%。

零售股也下跌2.2%。

瑞典房地產公司Fabege和Fastighets分別跌8.7%和7.2%，並為Stoxx 600成分股跌幅最大個股。

美中加劇緊張的地緣政治關係，影響到市場情緒，對中國曝險較多的奢侈品股，例如愛馬仕、LVMH集團、開雲集團(Kering)皆下跌在1.8%至3.8%之間。英國的保誠(Prudential)金融集團也下跌4.8%。

上周五公布的數據顯示，美國就業強勁，以及服務業PMI的反彈，讓市場重新燃起對高利率水準在更久時間延長的擔憂。

Equiti資本的分析師Stuart Cole說，隨著通膨數據放緩，此前股市已經超前佈署。而強勁的美國經濟數據打擊了人們的希望，即全球主要央行即將結束升息週期的希望。

德國DAX指數仍下跌0.8%，報15346點；稍早的數據顯示，德國12月工廠訂單上升超過預期。

Eurazeo下跌2.0%，報63.8歐元；新聞報導指出，公司在與第一大股東發生爭執之後，該家法國投資公司罷免了執行長，並任命新的管理團隊。

Santander銀行跌1.5%，報3.45歐元；馬德里一家法院裁定，該行對Andrea Orcel發出的執行長任命信件，是具有約束力的合約。

Banco BPM銀行升2.7%，報4.21歐元；該家義大利第三大銀行探索新戰略，並計畫讓零售商的支付業務產生更大的價值。