佛光山創辦人星雲法師5日傳出圓寂辭世，享耆壽97歲，知名作家、主持人蔡詩萍昨(6日)在臉書上曬出和星雲法師的最後合影，表示兩人最後一次相見是2018年他應邀去佛光山演講，當時星雲法師身體就不太好，但見到蔡詩萍時還是熱心分享了對他文章的讚許，和一些憂心忡忡的關切，令蔡詩萍有感而發說：「星雲大師那天抱病接見，卻是我永誌不忘的支撐。」

星雲大師近日傳出離世，演藝圈不少名人都分享曾與星雲大師相處過的點滴，包括陳文茜、況明潔、孟庭葦、于美人、沈春華等，引來網友感慨回應。昨蔡詩萍也分享最後一次見到星雲大師的回憶，「我最後面對面見到大師的照片，2018年11月17日我去佛光山應邀演講，大師知道我來了，特地要我去看看他」。

蔡詩萍悼念星雲大師。（圖／中時資料照片）

蔡詩萍說：「他身體並不好，但見我時依然很矍鑠的，表達了他對我寫的一些評論文章的讚許，以及一些憂心忡忡的關切。我帶了幾本拙著，請他指正。他送了我幾個禮物祝我平安。」如今聽聞大師離開人間，雖然明白是人生必經過程，但想起過去的溫暖互動，還是讓蔡詩萍揪心不捨。

蔡詩萍發文。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

蔡詩萍更表示：「台灣佛教史上，星雲大師走完他的一頁」，並永遠懷念大師多年前抱病跟他聊天所給予的溫暖和支持，「大師再見了」，網友見此回應：「你真的是很有福報」，蔡詩萍親回：「謝謝您」，其他人說：「福報深厚之人才有此又殊勝因緣，人間佛教之父，離別是最大的感傷。」、「傳承他的精神和佛道的文化，就是對他的緬懷」、「最好的因緣聚會，珍惜過去的美好回憶的點點滴滴」、「功德圓滿」。