本土綜藝天王吳宗憲二女兒Vivian（吳則含）和朱立倫外甥Wilson（蔣豐蔚）於2021年9月中旬結婚，Vivian日前順利產女，吳宗憲也喜悅升格當外公，近日他首度露面分享喜訊，「看到孫女第一眼眼淚都要掉下來。」，還透露進一步公開孫女小名。

吳宗憲日前喜曝自己升格當外公，並公開孫女的小名「馨妹妹」，他喜悅表示：「孫女生下來皮膚非常好、沒有皺皮，生下來就美女，我們的護士抱她都一直在哭，換我抱的時候一聲都沒有哭，很溫暖！」另外，憲哥還說，「我也跟Sandy肚裡的寶寶說話，很溫暖！」

同時，吳宗憲被問吳姍儒下月將生產目前狀態，「緊張一定是緊張，她是緊張大師，她都領過這麼多座金鐘獎，她說，『爸，我好緊張喔！』，我說有什麼好緊張。」吳宗憲則笑說，「我是完全無感。」

另外，愛孫心切的吳宗憲也透露對於女兒吳姍儒的照顧，「昨天才去看過她，把自己270坪、上億豪宅讓給她安胎，因為她的房子正在裝潢，我自己買都還沒住過，但她的新房就在我的房子樓下而已。」