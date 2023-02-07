陳啟蒙受訪時表示，2022年台灣手機市場表現降溫，對比2021年同期下滑約10%。展望今年，預估市場表現將呈持平、銷量不會有急遽成長，未來止跌反升。然而，台灣三星亦觀察到高階手機市場相對成長，如S22銷售為前代S21系列的1.37倍。此次S23系列上市，汲取過去此成功經驗，加上新機處理器效能躍進，滿足消費者需求，樂觀看待S23系列銷售較前代成長20%。

針對新機型號銷售比重，陳啟蒙表示，根據上代以S22 Ultra占比超過50%、且預購供不應求的狀況下。預估銷售前期S22 Ultra占三款比重達70%，完整銷售周期則為65%。

關於特殊色或Bespoke版本引進計畫，陳啟蒙表示，將持續和總部爭取，並加強線上三星商城串接。此外，亦會考量台灣消費者輪廓、喜好進行評估。除此之外，台灣三星商城也推出如超商取貨等不同服務，提供消費者優異購物體驗。另外，談到電信業者整併，台灣三星認為，業者應不會如過往積極推動價格促案，但面臨未來用戶數增加，必須透過其他方式維持既有客戶，如：手機(推出特定容量獨家色)、服務等方式。