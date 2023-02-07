日本政府7日表示，去年12月扣掉通膨後的實質薪水，也就是衡量家庭購買力其中之一指標，年增0.1%，是9個月以來第1次成長。同時，全部上班所得的名目薪資，更是年增4.8%，也創下1997年元月以來最大增幅。26年前，日本名目所得一度大漲6.6%。

日本政府這次是用包括鮮食，但不包含租屋租金（OER）來計算當地CPI（消費者物價指數）。結果，CPI竟高達4.8%，也創1981年5月5.1%以來最高。OER指數簡單來說若偏高，民眾可能跑去買房而不用租的。若低的話，可能覺得租屋負擔較小，就不太會去買房子。

此報告中，12月特別款項大增7.6%，11月經修正後則增3.1%。此特別款項在冬季代表11月至元月，在夏季則是6月至8月間季節性分紅。日本政府補充，日本員工通常會在12月拿到1年中最多的獎金，故去年最後一個月的增幅7.6%，是相當可觀的。

另外，加班費繼11月來到經修正的5.4%之後，12月時也年增3%，其中，餐飲以及其它服務業的漲幅竟高達雙位數。日本政府指出，抗疫限制大幅鬆綁後，實體服務業的勞動市場緊縮，可能也造成薪水上揚。

就整個2022年來看，日本名目薪資增加2.1%，這是自1991年大增4.4%以來最大年度增幅。但目前受到40年來高通膨侵蝕，日本實質薪資反而出現負成長，所以在2021年增加0.6%之後，2022年反倒是減少0.9%。